Inter, Thuram torna al gol dopo più di un mese: la reazione

L’attaccante francese ritrova la rete dopo più di un mese dall’ultima volta

Ad aprire la trasferta di Rotterdam tra il nuovo Feyenoord di Robin van Persie e l’Inter di Simone Inzaghi ci ha pensato Marcus Thuram.

Al 38′ del primo tempo Barella ha effettuato un cross geniale di prima da fuori area. Thuram si è coordinato alla perfezione e ha impattato il pallone di destro al volo. Wellenreuther battuto e Inter in vantaggio al De Kuip. Esultanza col pugno chiuso e abbraccio con Lautaro Martínez, capitano e compagno di reparto.

Torna al gol l’attaccante ex Borussia Mönchengladbach, che ha trovato la 15esima gioia personale in stagione, la seconda in Champions League.

Marcus Thuram non segnava con i nerazzurri dal 19 gennaio: 3-1 a San Siro contro l’Empoli nella ventunesima giornata di Serie A.