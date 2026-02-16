Le ultime sugli infortuni della Juventus in vista dell’andata dei playoff di UEFA Champions League con il Galatasaray

Sono giorni importanti per la Juventus. Dopo aver perso 3-2 contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, la squadra di Luciano Spalletti torna subito in campo.

Martedì 17 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 18:45, i bianconeri sfideranno il Galatasaray nell’andata dei playoff di UEFA Champions League.

A Istanbul, la Juventus ritrova Khephren Thuram. Dopo aver saltato il derby d’Italia, il centrocampista francese è in viaggio con i compagni verso la capitale turca.

Da capire se il classe 2001 potrà partire titolare al RAMS Park o se sarà un’alternativa a gara in corso. Oltre a Holm, invece, assente anche Jonathan David che ha avuto un fastidio all’inguine e non sarà quindi a disposizione.

Thuram recuperato per Galatasaray-Juventus, out David

Buona notizia per la Juventus: Khephren Thuram è tra i convocati di Luciano Spalletti per Galatasaray-Juventus di UEFA Champions League. Il centrocampista francese ha saltato la sfida contro l’Inter per un edema osseo. Nella mattinata di lunedì 16 febbraio, però, il classe 2001 è con i compagni in vista della partenza per Istanbul.

Un recupero importante per i bianconeri, che ritrovano una delle pedine fondamentali negli schemi di Luciano Spalletti. Il francese ha giocato sette partite nella League Phase di UEFA Champions League, trovando anche una rete nella sfida giocata e vinta con il Benfica all’Allianz Stadium.

Dall’altra parte, come anticipato, non ci sarà invece Jonathan David. L’attaccante canadese, infatti, ha avvertito un fastidio all’inguine e di conseguenza non è stato inserito nella lista dei convocati bianconeri, come anche Holm.