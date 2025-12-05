Dalla promozione al sogno scudetto in due anni: il Thun di ‘’Lustrigol’’ sorprende (ancora) la Svizzera

FC Thun (Imago)

Dopo aver ottenuto la promozione in massima serie, la squadra guidata da Mauro Lustrinelli è momentaneamente prima in Super League

Nel sostanziale equilibrio che da un paio di stagioni regna nel campionato svizzero sta prendendo forma il sogno di una città di 45.000 persone, incastonata nel cantone di Berna tra laghi e montagne, formata da castelli medievali ma anche piccolo motore dell’industria elvetica di ogni tipo: la città di Thun.

Antichità e modernità insomma, passando al calcio invece la storia dell’FC Thun ai massimi livelli è ancora molto giovane: fatta eccezione per la prima storica stagione in massima serie nel 1954-55 bisogna aspettare il 2002 per rivedere i biancorossi in Super League.

Vincere o anche solo essere competitivi non può essere una pretesa per un club che ha raccolto solo una decina di stagioni nel campionato d’elite in 127 anni di storia, ma quando succede ci sono protagonisti che rimangono nella memoria di tutti.

In questo caso parliamo di un ex bomber svizzero di origine italiana, oggi allenatore che sta facendo tornare grande il club che da giocatore trascinò addirittura in… Champions League. Sì, perché Mauro Lustrinelli dopo aver portato nell’Europa dei grandi Thun nel 2005 grazie ai suoi gol ora sta provando a conquistare anche il primo titolo nazionale.

Dalla 3ª divisione alla Champions

Dalla fondazione datata 1 maggio 1898 fino al 1946 il club gioca nelle serie minori, poi un saliscendi tra terza e seconda divisione fino al 1954 quando arriva la prima promozione nell’allora Nationalliga A. Stagione 54-55 che si conclude con l’immediata retrocessione in B e con la sconfitta per 2-1 in finale di coppa nazionale. Da quel momento 15 anni senza squilli in B fino al 1970, quando arriva la retrocessione in terza divisione dove ci rimarrà per 27 anni.

Il nuovo millennio però porta il Thun a toccare vette impensabili anche solo da immaginare, perché se nel 2001-2002 arriva il ritorno in Super League dopo 47 anni nella stagione 2004-2005 si scrive il capitolo più importante della storia del club: un’incredibile cavalcata porta la squadra allenata da Urs Schonenberger al secondo posto dietro al Basilea che vale la qualificazione al secondo turno preliminare di Champions League; Champions che si concluse con il terzo posto nel girone con Arsenal, Ajax e Sparta Praga che portò alla retrocessione ai sedicesimi di Coppa Uefa.

La parola retrocessione però riecheggia nella stagione 2007-2008, quando il club retrocede in Challenge League con grandi difficoltà economiche e avendo completamente depauperato la squadra che solo due stagioni prima giocava in Champions. Per tornare in massima serie stavolta non è stato necessario aspettare molto, perché nel 2010 con in panchina Murat Yakin si ottiene la promozione e nel 2011 gli svizzeri eliminano il Palermo nei preliminari di Europa League nel nuovo stadio da 10.000 posti appena inaugurato. Nel 2019 il club, fino ad allora sotto azionariato popolare, passa al Pacific Media Group e raggiunge la seconda finale di coppa nazionale che perde sempre per 2-1 col Basilea. Ma come in uno strano gioco dell’oca la stagione successiva arriva un’altra inattesa retrocessione, con la seconda serie che diventa l’habitat dei biancorossi per cinque stagioni fino alla nuova promozione ottenuta la scorsa stagione con in panchina quel leggendario bomber che vent’anni prima aveva regalato la partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie.

Mauro Lustrinelli, allenatore Thun (Imago)

Mauro Lustrinelli per sognare il titolo

Mauro Lustrinelli non avrà certamente giocato nei campionati più importanti del mondo, ma il classe ‘76 nato a Bellinzona è uno dei giocatori più prolifici della storia del campionato svizzero con 110 gol e 41 assist in 268 presenze, e nella stagione 2004-2005 a 29 anni vive la stagione migliore della carriera che lo porta a vestire 12 volte anche la maglia della nazionale svizzera: 20 gol in campionato e successivamente doppietta al terzo turno preliminare di Champions che stende il Malmo e regala i gironi della massima competizione europea (in cui segnerà anche un gol contro l’Arsenal) ad una piccolissima realtà del calcio svizzero diventando per sempre simbolo di una città.

Dopo il ritiro nel 2012 Mauro diventa immediatamente vice-allenatore del Thun, nel 2015 poi inizia il percorso nella nazionale U21 svizzera sempre come vice fino al 2018, per diventarne successivamente CT fino al 2022. Poi il ritorno a casa, c’è il Thun da riportare in massima serie e l’impresa non riesce al primo tentativo solo allo spareggio contro il Grasshoppers, ma la scorsa stagione la superiorità fu netta e la promozione arriva con grande anticipo. Per rafforzare la rosa che vede capitan Marco Burki e l’ex Cincinnati Leonardo Bertone leader tecnici della squadra arrivano Kastriot Imeri dallo Young Boys e il nazionale estone Mattias Kait, Risultati? 10 vittorie nelle prime 15 giornate e primato in solitaria a +3 sul San Gallo, +5 sullo Young Boys e +6 sul Basilea di Shaqiri. Vincere il titolo sarà estremamente difficile, ma chissà che Lustrigol e i suoi ragazzi non riusciranno a scrivere quella che sarebbe la pagina più incredibile del calcio svizzero.

A cura di Cristian Viscione