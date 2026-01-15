Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, offerta per il prestito di Thorstvedt

Gianluca Di Marzio 15 Gennaio 2026
Il centrocampista del Sassuolo, Thorstvedt (IMAGO)
Sassuolo, Thorstvedt

La Fiorentina insiste per Kristian Thorstvedt: i viola hanno presentato un’offerta per il prestito del centrocampista, che non vuole rinnovare

La Fiorentina non molla Kristian Thorstvedt: come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il club viola ha provato ad avviare i contatti per il centrocampista neroverde, e vuole insistere.

Dopo aver chiuso il terzo colpo di mercato con Harrison, infatti, la Fiorentina ha presentato un’offerta al Sassuolo per il norvegese: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza per un totale di 12 milioni, un’operazione simile a quella che ha portato Brescianini a Firenze.

Il Sassuolo al momento non apre al trasferimento, ma Thorstvedt non vuole rinnovare, dunque i viola insisteranno su questa pista.

Il centrocampista ha ancora un anno e mezzo di contratto con il club neroverde, ma come anticipato non sembra intenzionato a prolungarlo.