Cremonese su Thorsby del Genoa: primi sondaggi per il centrocampista

Primi sondaggi della Cremonese per Morten Thorsby, centrocampista del Genoa: da capire la fattibilità dell’operazione

La Cremonese sta valutando un possibile rinforzo per il proprio centrocampo e ha messo nel mirino Morten Thorsby, centrocampista norvegese in forza al Genoa.

La società grigiorossa ha già avviato i primi primi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione, ma non è ancora stata definita alcuna intesa formale tra le parti.

Thorsby, 29 anni, è un centrocampista centrale di ruolo con esperienza in Serie A e all’estero. Il centrocampista è al Genoa dal 2024, con contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

La Cremonese, che sta cercando di rinforzare la mediana per migliorare la propria competitività nel corso del campionato, vede in Thorsby un profilo interessante per qualità tecniche e rendimento costante.