Empoli e l’U17, con la maglia azzurra nel destino: nel mondo di Thomas Campaniello

Tutto quello che c’è da sapere sul giovane attaccante italiano dell’Empoli e futuro della nazionale: la sua storia

E se vi dicessimo che un camp estivo potrebbe aver cambiato la giovane carriera di Thomas Campaniello? Un taglio di capelli che tanto fa pensare al classico adolescente timido e insicuro.

I numeri in campo, su di lui, però, fanno svanire tutte queste supposizioni.

Con gli Azzurrini segna (tanto). E vince. Con l’Empoli – dopo le prime 2 presenze in prima squadra – sogna la Serie A da protagonista. Con la maglia azzurra nel destino, il classe 2008 è uno degli esponenti più promettenti della “Giovane Italia”.

Dopo Camarda, ora toccherà a Campaniello.

Dal camp estivo al Castellani

Ha iniziato a giocare a calcio con gli amici “della porta accanto” nella sua Certaldese. Poi, la svolta nel 2015: dicevamo dei camp estivi. Li avete presenti, no? Una settimana in montagna, per giocare al tuo sport preferito: sette giorni che si trasformano nei ricordi migliori della tua infanzia. Per Campaniello, si sono rivelati un’opportunità da raccogliere senza pensarci due volte.

E così tra una partitella e una gara di tiro da fuori area, l’Empoli si accorge delle potenzialità di Thomas che diventa parte integrante del settore giovanile del club. Da quel momento, ha partecipato a tre finali consecutive nelle diverse categorie: nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023 con l’Under 14 Pro e l’Under 15 Serie A e B e, poi con l’Under 17. Ora la Primavera: l’ultimo step prima del grande e definitivo salto assaporato in due occasioni.

I numeri con la maglia della Nazionale

Ma perché tutti parlano di lui? Con la Nazionale Under 17, nelle gare valide per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025, ha segnato 5 gol in sole 3 partite: cui una tripletta in meno di un’ora con la Norvegia e una doppietta con Gibilterra.

Nell’ultima stagione ha segnato ben 18 reti in 20 presenze con l’Under 16 e un 1 gol in 6 apparizioni sotto età con l’Under 17, la categoria degli Azzurrini vincitrice del campionato Europeo lo scorso giugno a Limassol. Mai per caso, nulla accade. Dal camp al Castellani. Per Thomas Campaniello è solo una questione di tempo.