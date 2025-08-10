Thiaw in partenza per Newcastle: “Un piacere aver giocato nel Milan, contento della scelta” | VIDEO

Le immagini e le ultime parole di Malick Thiaw in partenza per Newcastle

Malick Thiaw saluta l’Italia e il Milan, dopo aver trovato l’accordo per il passaggio al Newcastle di Eddie Howe. Il difensore non aveva preso parte alla trasferta a Londra per l’amichevole dei rossoneri contro il Chelsea (poi finita 4-1).

In partenza per l’Inghilterra per la sua nuova avventura, il classe 2001 è arrivato all’Aeroporto di Linate Prime accompagnato dall’amico ed ex compagno di squadra Yacine Adli.

Intercettato da gianlucadimarzio.com, l’ormai ex difensore del Milan ha anche rilasciato le ultime dichiarazioni prima di iniziare la sua nuova avventura. “Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff“.

View this post on Instagram A post shared by @gianlucadimarzio.com

“Il ricordo più bello? – ha concluso infine Thiaw – Penso il viaggio in Champions sino alla semifinale; è stato incredibile. Contento di questa scelta? Si, ma è stato un piacere giocare per il Milan. Pronto per la Premier? Si ciao a tutti!“