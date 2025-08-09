Milan, il Newcastle alzerà l’offerta per Thiaw: la situazione
Il Newcastle continua a spingere per Malick Thiaw: i bianconeri pronti ad alzare l’offerta al Milan
Il Newcastle insiste per Malick Thiaw. I bianconeri alzeranno l’offerta al Milan nella giornata di oggi 9 agosto, dopo che i rossoneri non avevano aperto alla prima proposta da 30 milioni.
Può essere determinante la volontà del difensore tedesco. Se l’ex Schalke 04 dovesse spingere per il trasferimento in Premier League, allora il Milan valuterebbe concretamente la sua cessione per la prima volta.