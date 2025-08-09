Milan, è il giorno decisivo per Thiaw al Newcastle: contatti continui tra le parti
Contatti continui tra rossoneri e bianconeri per trovare l’intesa finale per Malick Thiaw: trattativa da 40 milioni complessivi
È il giorno decisivo per il trasferimento di Malick Thiaw al Newcastle. Contatti continui tra il Milan e la società bianconera.
Trattativa da 40 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus.
Può chiudersi dunque dopo tre stagioni l’avventura in rossonero del difensore tedesco che nella giornata di oggi, sabato 9 agosto, è rimasto in panchina per l’amichevole contro il Leeds.
Nell’ultima stagione, il classe 2001 ha raccolto 31 presenze tra tutte le competizioni, arricchendo il proprio bottino personale con un gol e altrettanti assist.