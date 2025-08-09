Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, è il giorno decisivo per Thiaw al Newcastle: contatti continui tra le parti

Gianluca Di Marzio 9 Agosto 2025
thiaw_milan_imago_interna
Milan, Malick Thiaw (Imago)

Contatti continui tra rossoneri e bianconeri per trovare l’intesa finale per Malick Thiaw: trattativa da 40 milioni complessivi

È il giorno decisivo per il trasferimento di Malick Thiaw al Newcastle. Contatti continui tra il Milan e la società bianconera.

Trattativa da 40 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus.

Può chiudersi dunque dopo tre stagioni l’avventura in rossonero del difensore tedesco che nella giornata di oggi, sabato 9 agosto, è rimasto in panchina per l’amichevole contro il Leeds.

Nell’ultima stagione, il classe 2001 ha raccolto 31 presenze tra tutte le competizioni, arricchendo il proprio bottino personale con un gol e altrettanti assist.