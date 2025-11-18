Thiaw: “Ho deciso io di andare via dal Milan. Spero che riesca a vincere lo scudetto”

Malick Thiaw (imago)

Le parole del difensore tedesco Malick Thiaw trasferitosi quest’estate dal al Newcastle dopo 3 stagioni in rossonero

Dopo il 6-0 della Germania contro la Slovacchia, Malick Thiaw è intervenuto ai microfoni di PianetaMilan.it.

Il difensore classe 2001 ha collezionato 85 presenze in tre stagioni con la maglia del Milan e quest’estate è arrivato il trasferimento al Newcastle.

Proprio sul suo passaggio alla squadra inglese, Thiaw ha rilevato: “Ho deciso io di andare via. Sono contento” .

Ecco dunque tutte le parole del difensore tedesco sul suo trasferimento e sulle possibilità del Milan di vincere lo scudetto.

Le dichiarazioni di Thiaw

L’ex difensore rossonero ha parlato subito del suo trasferimento in Inghilterra: “Il Milan è un grande club ma secondo me era arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo. Ho parlato con il Newcastle e alla fine ho detto di si”.

Thiaw ha poi parlato della sua volontà di giocare maggiormente: “Ho passato tre anni buoni a Milano ma non ho giocato molto. Allegri mi disse che avrei giocato ma volevo trovare qualcosa di nuovo”.

Massimiliano Allegri (imago)

Thiaw: “Spero che il Milan vinca lo scudetto”

Thiaw ha poi proseguito: “Prima di venire qui non ho parlato con Tonali. Quando sono arrivato mi ha aiutato. Newcastle è una grande città, la squadra è grande. I tifosi sono incredibili”.

E sulla lotta scudetto: “Speriamo che il Milan riesca a vincere lo scudetto. Con Tomori abbiamo parlato di due anni fa, speriamo. Forza Milan!”.