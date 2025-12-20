Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto: “Sono molto felice di questa opportunità”

Thiago Silva (IMAGO)

Le prima parole del difensore brasiliano che dopo l’esperienza alla Fluminense ritorna in Europa: è un nuovo giocatore del Porto

È ufficiale il ritorno Thiago Silva in Europa. Il giocatore ha scelto il Porto, squadra in cui ha giocato nella stagione 2004-2005.

Ecco le sue prime parole: “Sono qui per annunciare il mio ritorno al Porto e per dire quanto sono felice che mi sia stata data questa opportunità. Sono molto motivato perché voglio aiutare nel miglior modo possibile.

Thiago silva ha poi proseguito: “Sono grato al nostro presidente Villas-Boas per l’opportunità e anche al nostro mister Francesco Farioli. Non vedo l’ora di essere di nuovo più vicino a voi. Con il vostro sostegno, spero di darvi molte soddisfazioni con il Dragón”.

Come riportato da Sky Sport, il difensore classe 1984 ha firmato un contratto fino a giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno.