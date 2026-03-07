Thiago Silva (IMAGO)

In soli due mesi, Farioli è riuscito a conquistare Thiago Silva: il difensore ha esaltato l’allenatore brasiliano in un’intervista

“Farioli è il nostro grande comandante, è più giovane di me ma sa molte cose. Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore”: un attestato di fiducia e credibilità tutt’altro che banale, soprattutto se a esprimersi in questo modo è una leggenda del calcio come Thiago Silva. Al difensore brasiliano, arrivato al Porto durante il mercato di gennaio, sono bastati appena due mesi per innamorarsi calcisticamente dei modi di fare dell’allenatore toscano che, nonostante la giovane età, sta riuscendo a fare benissimo sulla panchina del Porto.

In un’intervista a TNT Sports Brazil, Thiago Silva ha commentato così le sue prime settimane al Porto: “Io sono super felice del lavoro che stiamo facendo, di quello che Farioli sta facendo. È un tipo che ha un’energia incredibile, e sa molte cose. Sa molte cose. A trentasei anni, più giovane di me, e sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore”.

Da Ancelotti a Blanc, sono stati moltissimi i grandi allenatori con cui il brasiliano ha avuto la possibilità di lavorare nel corso della sua longeva carriera. Ma Farioli, per Thiago, ha tutto per arrivare ai loro livelli: “Io ho avuto buoni esempi nella mia carriera, come allenatori, e allenatori vincenti. E poi prendi un ragazzo di trentasei anni che riesce a portare, in una settimana, video, preparazione, allenamento e la parte mentale della partita stessa, capisci? E non è qualcosa di casuale.

La preparazione durante la settimana è molto buona. La riunione prepartita è buona, gli allenamenti sono buoni. L’energia è incredibile, non solo la sua ma di tutto lo staff. Il Porto in sé è una famiglia, e quando sono arrivato ho trovato questo lato familiare. E abbiamo un grande comandante davanti, con un’età così giovane”.

Francesco Farioli

Farioli-Thiago Silva, e il Porto continua a volare

Se qualcuno pensava che il negativo finale della scorsa stagione con l’Ajax potesse condizionare la carriera di Farioli ha avuto ragione, ma solo in parte. L’allenatore classe ’89 è ripartito alla grande dopo quella serie di sfortunati eventi, arrivando al Porto con grande umiltà ma allo stesso riuscendo sin da subito a far valere la propria idea di gioco.

E i risultati, infatti, sono una conseguenza del suo ottimo impatto: nelle prime 38 partite sulla panchina dei biancoblù, Farioli ha ottenuto ben 30 vittorie e 4 pareggi, che gli hanno permesso di piazzarsi al primo posto momentaneo nella classifica del campionato e di raggiungere gli ottavi di finale di Europa League. Il futuro è suo, e se a dirlo è anche Thiago Silva allora fa ben sperare.