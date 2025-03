Thiago Motta, allenatore Juventus (Imago)

L’allenatore, dopo l’esonero dalla Juventus, si è congedato con un messaggio di addio

Nonostante le premesse di un progetto a lungo termine, è già finita l’avventura di Thiago Motta alla Juventus.

L’allenatore italo-brasiliano è stato esonerato in seguito alle due brutte sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, ma anche per motivi legati all’aria tesa nello spogliatoio.

Annunciata ufficialmente la separazione nella giornata di domenica 23 marzo, l’ex Bologna ha voluto salutare il club con una dichiarazione all’ANSA.

“Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro“.

Igor Tudor (IMAGO)

Motta out, Tudor in

La svolta è servita. Come annunciato domenica 23 marzo, la Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta. Decisivi gli ultimi risultati negativi e il rapporto complicato con alcuni giocatori.

Per sostituirlo è stato scelto Igor Tudor, che si è legato al club bianconero fino al termine della stagione. Il contratto, inoltre, prevede un’opzione di prolungamento in favore del club in caso di qualificazione alla prossima Champions League.