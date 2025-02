Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta prima del PSV

Alla vigilia del match contro il PSV Eindhoven, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa.

Oggi, martedì 18 febbraio, tocca a Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges per il ritorno dei playoff di Champions League, con entrambe le squadre chiamate a ribaltare le rispettive sconfitte dell’andata.

Discorso diverso per la Juventus, che andrà a Eindhoven per il match contro il PSV forte del 2-1 dell’Allianz Stadium. I gol di McKennie e Mbangula regalano un vantaggio ai bianconeri, che dovranno difendere nel match di ritorno di domani.

Alla vigilia della partita, Thiago Motta, allenatore dei bianconeri è intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.

Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta

Thiago Motta ha esordito: “Douglas Luiz non sarà con noi, speriamo di averlo il prima possibile. Cambiaso sarà con noi, anche se ieri abbiamo fatto per precauzione differenziato. Dopo l’Inter preparare una partita di questo livello non è difficile, l’importanza si spiega da sola. Domani dobbiamo essere pronti per fare una partita completa. I primi 95′ minuti abbiamo meritato il risultato, dobbiamo conquistare gli ottavi con il nostro modo di giocare”.

Poi, ha continuato: “Dobbiamo fare tutto bene, ragionare sempre. In una partita si deve sempre interpretare le situazioni di gioco. Noi dovremo essere solidi per tutti i minuti. Obiettivo? Gli ottavi sono una grande opportunità per noi, è la partita più importante della stagione. Abbiamo fatto un primo passo importante all’andata, sappiamo che per noi è sufficiente un pareggio, ma noi non giochiamo per quello. La gestione della partita si fa negli ultimi minuti. Quello che non sbaglieremo è l’atteggiamento, non lo abbiamo mai fatto. Sono convinto che lo sarà fino all’ultimo giorno della stagione. Arriviamo da una grande vittoria contro un’avversaria forte come l’Inter”.

Infine, ha concluso: “Siamo arrivati fino a qui con merito. Sappiamo che questa partita è importante, siamo una squadra giovane, con grande entusiasmo ed energia. Dobbiamo mettere in pratica tutto quello che sappiamo fare come squadra per arrivare al nostro obiettivo. Errori da non fare? Dobbiamo approcciare bene fin da subito, pressandoli fin da subito e ricompattarci quando dobbiamo. Sentimenti? La pressione fa parte del nostro lavoro. È stata una scelta esserci, sono entusiasta di quello che stiamo facendo e della partita che giocheremo”.

Su Mbangula: “Samuel ha sbagliato qualcosa all’andata, il fatto che lui non fosse soddisfatto nonostante il gol mi fa molto piacere. Vuol dire che è un ragazzo che ha voglia di lavorare, sta molto bene e sono contento sia con noi”.

Le parole di Koopmeiners

Insieme a Thiago Motta ha parlato anche Teun Koopmeiners: “Lo spirito della squadra è alto. Abbiamo lavorato bene in settimana e, dopo la gara contro l’Inter, il morale è positivo. I ragazzi stanno bene e sono consapevoli delle difficoltà che ci attendono. Sarà una sfida complicata, ma il nostro obiettivo è vincere. Sappiamo che contro il PSV sarà una gara completamente diversa. Non c’è alcuna certezza di vittoria, ma dovremo affrontarla con aggressività, intensità ed energia, perché la partita lo richiede. Vedremo come andrà, ma la squadra è consapevole di ciò che serve per ottenere un buon risultato”.

--> --> -->-->