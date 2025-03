Juventus, fiducia a Thiago Motta: arriva la conferma dopo il vertice con la società

La Juventus conferma la fiducia a Thiago Motta: dopo il vertice con la società, il club bianconero prosegue con l’allenatore.

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, la Juventus conferma la fiducia a Thiago Motta. L’allenatore bianconero, già difeso dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel post-partita, ha partecipato lunedì a un vertice con la dirigenza.

Presenti anche l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e lo stesso Giuntoli, con l’obiettivo di analizzare la situazione e tracciare la strada per il finale di stagione.

L’incontro ha ribadito la volontà della società di proseguire con Motta, chiedendogli di dare una scossa alla squadra dopo un periodo complicato, caratterizzato dalle eliminazioni in Coppa Italia e in Europa League, oltre alle pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. La priorità è recuperare equilibrio mentale e motivazioni, fondamentali per chiudere al meglio il campionato e blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus, dopo un ottimo girone d’andata, ha vissuto un calo evidente, con prestazioni sottotono e risultati deludenti. La dirigenza, però, crede ancora in Motta e nel suo progetto, sperando in una reazione immediata per evitare ulteriori scivoloni in questa fase cruciale della stagione.