Juventus, ufficiale: Thiago Motta non è più l’allenatore. Panchina affidata a Tudor

Le strade di Thiago Motta e la Juventus si separano: ufficiale la decisione del club bianconero. Il comunicato.

Si interrompe dopo 9 mesi l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. La doppia pesante sconfitta con Atalanta in casa (0-4) e Fiorentina in trasferta (3-0) ha pesato sul futuro dell’allenatore ex Bologna.

Quella contro il Genoa sarebbe dovuta essere l’ultima gara sulla panchina dei bianconeri per l’allenatore italo-brasiliano, ma le novità delle ultime ore hanno portato a interrompere prima il rapporto.

Per sostituire l’allenatore ex Bologna, il prescelto è ormai Igor Tudor, allenatore croato ex Udinese, Hellas Verona e Marsiglia tra le altre, sulla panchina bianconera.

Il suo profilo e la disponibilità ad accettare l’impegno anche a breve scadenza (fino a giugno e solo con opzione in caso di qualificazione in Champions League) hanno dato al club bianconero la spinta forse decisiva per preferirlo a Mancini, che invece chiedeva l’opzione di rinnovo o il rinnovo automatico in caso di raggiungimento del 4° posto.

Il comunicato della Juventus su Thiago Motta

Ecco il comunicato del club bianconero: “Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.

Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento“.