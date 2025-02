Juventus, Thiago Motta: “Contento per i ragazzi. Vlahovic ci aiuta tanto”

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, dopo la vittoria rimediata contro l’Empoli.

La Juventus torna a vincere dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Dopo il 2-1 contro il Napoli e lo 0-2 contro il Benfica, la squadra bianconera ritrova i tre punti.

Dopo lo svantaggio firmato Mattia De Sciglio e gran parte del match passata in svantaggio, la squadra di casa riesce a ribaltare il risultato.

Doppietta del nuovo arrivato Randal Kolo Muani, prima su assist di Timothy Weah, poi con la deviazione sulla conclusione dello stesso statunitense.

Al termine del match, Thiago Motta ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN.

Le parole di Thiago Motta dopo Juventus-Empoli

Thiago Motta ha così commentato la vittoria contro l’Empoli: “Oggi dovevamo vincere. Faccio i complimenti ai giocatori per il coraggio e per la vittoria ottenuta con il lavoro di squadra. Individualmente, i giocatori sono venuti per dimostrare, perché sono forti. Sono felice per loro, per l’impegno dal primo giorno sino ad oggi”. Poi un commento sula sostituzione di Yildiz: “L’ho tolto quando stava giocando meglio. Kenan stava bene, anche Randal e Nico. Ma ho preferito togliere Kenan, volevamo un uomo in area e Vlahovic era lì per noi. Ha contribuito anche lui. Mi dispiace per chi non è riuscito a farne parte entrando in campo”.

Poi un commento su Dusan Vlahovic: “Gli ho detto “fai gol sicuro”. Gli vedo la voglia in faccia, ha rabbia dentro. È un ragazzo che ci aiuta tantissimo, anche in momenti dove non aveva il 100%. Ma ci ha sempre aiutati, anche in quei momenti. Oggi sono contento di tutti, perchè se lo meritano”.

Infine, un commento sulla roulette di Yildiz: “Bellissimo gesto tecnico. Lo fa anche in allenamento, ma non si limita a questo. Lui sa cosa può fare, magari non si meritava di uscire in quel momento li, ma abbiamo tanti e facciamo le scelte per il vene della squadra. Anche lui è convinto, e ci da una grande mano. Abbiamo grande fiducia in lui”.