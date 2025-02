Juventus, Thiago Motta: “Fagioli? Sarà con noi contro l’Empoli”

La Juventus si prepara a ospitare l’Empoli: le parole di Thiago Motta in conferenza stampa.

Domenica all’ora di pranzo si gioca il match tra Juventus ed Empoli, che andrà ad aprire le quattro partite in programma per il 2 febbraio.

I bianconeri arrivano dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica, arrivata per 0-2 all’Allianz Stadium. Anche in campionato, nell’ultima uscita, è arrivata una sconfitta, nel match del Maradona contro il Napoli.

Gli ospiti, invece, arrivano dal pareggio conquistato al Castellani contro il Bologna. Il successo manca dal match dell’8 dicembre contro il Verona.

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita.

Juventus, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

L’allenatore bianconero ha esordito: “Dobbiamo fare una prova importante, vogliamo vincere. Risultati? Siamo i primi a non essere contenti, la cosa importante è concentrarsi su domani e fare una grande partita. La rabbia di non vincere fa parte di questo gioco, dobbiamo rifarci sul campo e trovare la vittoria”.

Poi, ha continuato: “Abbiamo giocato tante partite, ci dispiace non avere Kalulu. È bello avere nuovi giocatori che potranno aiutare la squadra. Kolo Muani? Gli attaccanti che abbiamo possono giocare insieme, sono giocatori con caratteristiche diverse e possono essere in campo nello stesso momento. Per essere una squadra forte bisogna vincere, fa parte del calcio. Siamo consapevoli che gli ultimi non sono stati grandi risultati. Difesa? Gatti e Kalulu hanno giocato bene, ora abbiamo Renato che aiuterà. Abbiamo passato un momento difficile con gli infortuni. La squadra è assolutamente migliorata”.

Su Fagioli: “Sì sarà con noi domani come contro il Benfica. Ha giocato meno e può cambiare la sua storia. Fagioli ha la possibilità e la capacità di meritarsi di giocare“.

Infine, ha concluso: “Dobbiamo migliorare su tutto. Quando prendiamo gol possiamo migliorare in ogni caso. Gli errori in questo gioco esisteranno sempre. Ci sono tante situazioni che possiamo fare meglio, questo è il nostro percorso partita per partita. Cosa ci manca? La continuità, la prova è il campionato, che dice molto. Abbiamo avuto alti e bassi. Serve mantenere equilibrio in squadra, non sono alibi, ma situazioni che ci sono capitate. Fiducia della società? Rimane, non ho percepito nessun problema”.