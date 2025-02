Juventus, Motta: “Dobbiamo essere sempre pronti a competere ogni 3 giorni”

Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero a poche ore dalla sfida in campionato contro il Como di Fabregas

Archiviate le prime due gare dei quarti di finale della Coppa Italia, torna in campo la Serie A. Ad aprire la 24esima giornata del campionato (escluso il recupero di giovedì 6 febbraio tra Fiorentina e Inter), Como e Juventus si affronteranno allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Da una parte, i bianconeri vogliono dare continuità al successo interno contro l’Empoli.

Dall’altra, il Como ha bisogno di fare punti per potersi allontanare quanto più possibile dalla zona retrocessione che – oggi – dista due lunghezze.

Queste, le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Sinigaglia.

Juventus, Motta: “Alberto Costa? Siamo contenti del suo lavoro”

L’allenatore del club bianconero ha esordito così: “Domani sarà una partita complicata, come sempre dovremo essere determinati e concentrati. Il Como è una squadra, che come il suo allenatore, ha grandi ambizioni. Dobbiamo fare una grande partita. Noi abbiamo capito dal 1′ cosa significa giocare per la Juventus. Per diversi motivi non sempre abbiamo ottenuto il risultato che volevamo: oggi siamo concentrati ad affrontare una squadra molto interessante del campionato e che si è rinforzata molto a gennaio. Noi dobbiamo essere sempre pronti a competere ogni 3 giorni. Questi ragazzi stanno dando tutto: poi, alla fine conta il risultato. Che sia giusto o meno, non lo so. Però i ragazzi si impegnano: quando si ottengono i risultati si vive meglio, ma fa parte del calcio. Ma noi continuiamo e andiamo avanti”.

Sull’esclusione di Alberto Costa dalla lista Champions: “Ho parlato con lui: gli ho spiegato la situazione e lui l’ha accettata. Voleva partecipare, ma non è possibile. Noi siamo davvero contenti del suo lavoro: è arrivato con fame, si impegna tutti i giorni. Ha grande valore e vuole dimostrarlo tutti i giorni. Sono sicuro che quando arriverà la sua opportunità sarà pronto a prendersela”.

Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta prima della partita contro il Como

Sul calciomercato di gennaio: “Sono contento e orgoglioso dei miei ragazzi. Siamo un gruppo con i nostri obiettivi e con la giusta determinazione”.

Su Vlahovic e Kolo Muani: “Quando riterrò che sarà il momento, giocheranno insieme. Ma ci saranno anche delle partite dove non giocheranno né uno, né l’altro. L’importante, però, è il collettivo e la squadra: dobbiamo essere equilibrati. Sono molto contento di Dusan: l’attitudine e l’atteggiamento devono essere le basi per poter fare gruppo. Fino ad oggi, la sua attitudine è stata impeccabile: anche quando non ha giocato. Accetta le decisioni perché è attento per il bene della squadra. Nessun giocatore di calcio davanti a 40mila persona ha voglia di sbagliare, questo ve lo assicuro. Fa parte del gioco: l’importante è come lo affronti dopo”.

Sui nuovi difensori: “Al di là di essere mancini, Kelly e Veiga possono giocare insieme. Per le loro caratteristiche, aiuteranno molto la squadra quando ne avremo bisogno”.

Su Cambiaso: “Sono felice per lui che sia rimasto in una grande squadra come la Juventus. Penso che abbia sempre avuto l’idea di rimanere. Domani non sarà della gara”.

Sulla forza del Como e di Fabregas: “Barcellona ci unisce sicuramente: abbiamo trascorso parte della nostra vita lì, in un luogo in cui si respira un certo tipo di filosofia e di calcio. Questo si vede anche nel Como: al di là di essere stato un grande giocatore, sta dimostrando di essere un allenatore preparato. Riesce a competere con squadre di altissimo livello senza mai tirarsi indietro. Dalla prima partita contro i di loro ad oggi, sono cambiate tante cose: la squadra è cresciuta, è migliorata. Stiamo cercando di crescere sempre: questa cosa fa parte del percorso. Questo processo aiuta tantissimo quando arriveranno anche i risultati”.