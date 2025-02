Juventus, Motta: “Kolo Muani? Può fare meglio. Mi piace vederlo sorridere”

Le considerazioni di Thiago Motta nell’intervista post Como-Juventus, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A

La ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta con l’anticipo del venerdì sera tra Como e Juventus, terminato con il risultato di 1-2.

In gol due volte Kolo Muani e Assane Diao, entrambi arrivati nella finestra di mercato appena conclusa.

Al fischio finale, Thiago Motta ha commentato la prestazione della sua squadra nell’intervista post-partita.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Thiago Motta dopo Como-Juventus

L’intervista post-partita di Thiago Motta è iniziata così: “Sensazioni buone. Giocare con il Como non è facile e non lo è stato per nessuno. Giocano bene a calcio e ti mettono in difficoltà se non sei sveglio e attento. Ti attaccano in tanti modi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per ottenere la vittoria. Sono contento per i ragazzi perché se lo meritano. Si impegnano sempre al massimo. Quelli che sono entrati, l’hanno fatto molto bene“.

A seguire, l’allenatore ha aggiunto: “Gol subito? Dovevamo fare meglio. Abbiamo lasciato l’ultimo uomo da solo e dobbiamo essere più solidi. I ragazzi sono stati bravi nello spogliatoio perché l’hanno gestito bene e nel secondo tempo la reazione è stata ottima“.

L’intervista post-gara dell’allenatore bianconero

L’intervista è proseguita così: “Kolo Muani? Sta bene e fa gol. Può fare meglio. È appena arrivato e deve mantenere i piedi per terra. I gol fanno parte del gioco. Mi piace vederlo così e col sorriso. È entrato molto bene e sta aiutato come tutti gli altri. Ognuno ha il suo momento e le sua caratteristiche che vengono messe a disposizione della squadra“.

Nella parte finale, Motta ha dichiarato: “Ogni partita ha la sua storia. Speriamo di fare le letture giuste per affrontare le partite bene. Oggi la lettura è stata giusta. Tranne il gol preso, la gestione della gara è stata buona. Affronteremo una partita di Champions League contro una squadra che gioca molto bene a calcio“.