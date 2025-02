Le parole dell’allenatore della Juventus dopo la partita con l’Inter

Continua il momento positivo della Juventus, che batte l’Inter nel derby d’Italia per 1-0.

Decisivo il gol di Francisco Conceicao al 74′. Per i bianconeri è la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, che vale l’aggancio alla Lazio al quarto posto in classifica.

E la squadra di Thiago Motta così arriva nel modo migliore possibile al ritorno del playoff di Champions contro il PSV di mercoledì.

Al termine della partita, l’allenatore dei bianconeri ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando la partita.

Juventus, Thiago Motta: “Nel primo tempo abbiamo rispettato troppo l’Inter”

Thiago Motta ha iniziato parlando della partita: “Nel secondo tempo avevamo più energia. Il primo tempo è stato complicato, abbiamo rispettato troppo l’avversario e gli abbiamo lasciato tempo per giocare, ma se non lo metti in difficoltà non recuperi il pallone. Dovevamo giocare meglio a calcio e lo abbiamo fatto nel secondo tempo“.

Poi ha proseguito parlando della sua forza, quella di voler sempre giocare contro ogni avversario: “Alla fine è la forza dei ragazzi, perché io non entro in campo. Hanno tantissima qualità anche se sono giovani. Thuram è uscito perché aveva i crampi, lo avevamo quasi programmato prima perché sapevamo delle difficoltà che potevamo avere a centrocampo. Locatelli è entrato in un momento in cui avrebbe potuto avere difficoltà ma lo ha fatto molto bene e ci ha aiutato a creare occasioni da gol“.

Thiago Motta: “Se piaccio ai tifosi? Penso solo al mio lavoro”

L’allenatore bianconero ha poi continuato: “Le vittorie danno fiducia e consapevolezza della forza che abbiamo. Chiaro che per arrivarci dobbiamo fare bene e meritare, cosa che non abbiamo fatto nel primo tempo in cui l’Inter è stata superiore. I ragazzi la meritano per gli allenamenti che fanno e le partite in cui danno tutto. Ho visto tante partite in cui abbiamo fatto meglio in trasferta, un po’ per una difficoltà emotiva a giocare in casa. Oggi abbiamo fatto bene“.

Infine, ha concluso: “Se ora sono nel cuore dei tifosi? Non ne ho idea, però il mio obiettivo è migliorare la squadra, fare bene il mio lavoro al massimo tutti i giorni. Mi piace quello che faccio, non lo faccio per fare un piacere a nessuno. Mi piace vedere la mia squadra giocare bene a calcio. Se poi piaccio ai tifosi fa piacere, e anche i ragazzi si meritano il loro supporto per tutto quello che danno“.

