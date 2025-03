La Juventus ha esonerato Thiago Motta: il saluto dei suoi ex calciatori

Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. Al suo posto è arrivato Igor Tudor, che nella mattinata di oggi – lunedì 24 marzo – si è sottoposto alle visite mediche.

A poche ore di distanza dall’ufficialità dell’esonero, alcuni giocatori della Juventus hanno voluto salutare il loro ormai ex allenatore.

13:25 – A partire da Samuel Mbangula: “Grazie per tutto mister Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del mio sogno, la più importante in ogni caso! Ci avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il futuro!!”. Con l’ex centrocampista di Inter e PSG in panchina, infatti, Mbangula ha avuto la possibilità di fare il suo esordio in Serie A.