Le parole di Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Inter

Dopo la vittoria nel match d’andata del playoff di Champions League contro il PSV, la Juventus torna in campo in Serie A ed è attesa dal derby d’Italia contro l’Inter.

I nerazzurri vengono dalla vittoria contro la Fiorentina nel posticipo dell’ultima giornata di campionato e verranno all’Allianz Stadium dopo il 4-4 del match d’andata.

Ci sono undici punti in classifica tra le due squadre, la Juventus vuole ridurre il gap, ma l’Inter vuole punti importanti per la corsa scudetto.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Thiago Motta ha presentato la partita.

Juventus, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta ha iniziato parlando del momento della squadra: “La squadra sta bene, vincere fa sempre bene e porta stimoli in più. Vedo i ragazzi molto bene. Domani recuperiamo Cambiaso, Kelly sta bene. La cena tutti insieme? La cosa più importante è la prossima partita, il ristorante è per stare in un posto diverso e parlare di altre cose. È vero che è una partita così è sentita da giocatori e tifosi, è un privilegio giocare con questa atmosfera. Dovremo essere concentrati al 200%“.

Poi ha proseguito parlando dei precedenti contro Inzaghi: “Il Bologna ha avuto un buon momento e ha messo in difficoltà l’Inter, non entriamo in campo né io né Inzaghi. Lo rispetto molto, è una persona seria anche se non lo conosco benissimo personalmente“.

Thiago Motta: “Vogliamo vincere sempre”

L’allenatore bianconero ha poi continuato parlando dell’esclusione di Koopmeiners: “Come ha preso l’ultima esclusione dall’undici iniziale? Per essere onesto, contento di non giocare sicuro di no. Tutti i giocatori vogliono giocare, vedremo per domani. Se inizia farà il suo lavoro come sempre, se entra a gara in corso farà il suo lavoro come sempre. Quando non gioca, siccome vuole giocare la prossima lo dimostra, spinge ancora di più in settimana in allenamento”.

Infine, ha concluso: “Domani dobbiamo vincere perché meritiamo la vittoria, sia Veiga che gli altri lo sanno bene. Poi è vero, siamo la Juve e la vittoria è una nostra esigenza. Vogliamo sempre vincere, anche in partitella in allenamento“.

--> --> -->-->