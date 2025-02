Juventus, Thiago Motta: “Vogliamo sempre i 3 punti. Dovevamo chiuderla prima”

Le parole dell’allenatore dei bianconeri al termine del match contro il Cagliari.

Alla Juventus basta il ritorno al gol di Dusan Vlahovic per ottenere la quarta vittoria consecutiva in Serie A.

Il centravanti serbo, al rientro da titolare dopo il match di Champions League contro il Benfica, ha firmato il gol dell’1-0 salendo a 9 marcature in campionato.

Un ottimo primo tempo nel quale i bianconeri hanno prodotto diverse situazioni e un secondo più di gestione.

Di seguito le parole di Thiago Motta, intervenuto al termine del match contro il Cagliari.

Juventus, le parole di Thiago Motta

L’allenatore della Juventus ha aperto parlando del suo numero 10: “Yildiz? E’ molto importante per noi, deve migliorare le conclusioni come quelle di stasera o a volte non le va a cercare. Fisicamente è pronto per farlo, ci arriverà perché l’attaccante deve fare gol in area di rigore. Abbiamo fatto tutto noi, conosciamo l’ambiente di Cagliari e siamo stati in grado di soffrire”.

Thiago Motta ha proseguito dichiarando: “Pensavamo già prima della partita di avere superiorità, abbiamo sfruttato la palla di Michele (Di Gregorio) e abbiamo gestito molto bene il possesso. I nostri giocatori sono molto forti tecnicamente. E’ stato un peccato non chiuderla nel primo tempo, voglio pensare sia stata la poca lucidità sotto porta per le tante partite”.

L’ex allenatore del Bologna ha continuato: “Campionato? Noi pensiamo partita dopo partita, stiamo arrivando nel momento fondamentale della stagione ed è un campionato equilibrato”.

Motta ha concluso: “Oggi sono tre punti importanti, ora abbiamo la Coppa Italia e poi l’Hellas Verona lunedì prossimo. Meglio avere i tre punti perché sono quelli che vogliamo sempre”