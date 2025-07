Milan, Theo Hernández (Imago)

Dopo 6 anni, si conclude la storia tra il Milan e Theo Hernandez. È ormai definito il trasferimento del terzino all’Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi.

I rossoneri incasseranno 25 milioni di euro per il cartellino del francese, che dunque saluta non solo l’Italia ma anche il calcio europeo.

L’accordo di massima tra le squadre era già arrivato un paio di settimane fa, ma si è aspettata la fine dell’esperienza al Mondiale per Club degli arabi per dare il via libera.

Theo Hernandez dunque lascerà il Milan, dopo 6 anni di emozioni, gol, assist e cavalcate sulla fascia.