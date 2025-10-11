Theate: “L’Italia mi manca tanto, mi sono trovato molto bene”

Le parole di Arthur Theate, ex difensore del Bologna, in un’intervista a gianlucadimarzio.com

Un passato a Bologna, dove è stato tra i protagonisti di una grande cavalcata, per poi partire in direzione Rennes e infine accasarsi a Francoforte.

Arthur Theate si è messo in mostra in rossoblù, dove ha disputato una grande stagione da 31 presenze e 2 gol sotto la guida di Sinisa Mihajlovic.

In un’intervista esclusiva ai nostri microfoni, il difensore ha raccontato del suo passato in Serie A e delle sue avventure estere.

Sulla probabilità di tornare in Serie A: “Vediamo cosa può succedere, l’Italia mi manca tanto. È un bellissimo campionato dove mi sono sentito molto bene. Però a Francoforte sto bene”.

Le parole di Theate

L’Eintracht Francoforte ha rifilato un 5-1 al Galatasaray prima di perdere per 5-1 a Madrid contro l’Atletico. Come mai? “Non me lo so spiegare…

Col Galatasaray abbiamo giocato molto bene però quando affronti squadre come l’Atletico non è facile. Adesso affronteremo Liverpool e Napoli, due squadre molto forti”.

Theate è poi tornato sullo 0-0 contro la Macedonia del Nord: “Ci mancava solo il gol e che la palla andasse dentro. Ma non l’abbiamo fatto e il pareggio non è facile da accettare. Dovevamo fare molto meglio e prendere i tre punti ma non era facile. Blocco basso? È stato frustrante, ma questo lo sapevamo prima che la Macedonia giocasse così. Loro hanno difeso con il cuore e noi non potevamo più di così… ci è mancato un piede, un rimpallo favorevole”.

Theate era un giocatore del Bologna quando la Macedonia del Nord eliminò l’Italia: mai pensato che potessero farvi male in contropiede in extremis? “Sì, infatti bisognava fare attenzione in fase di transizione sopratutto in velocità avevano le armi per farci del male a campo aperto. Ma la partita l’abbiamo controllata e abbiamo preso solo un tiro in porta. Abbiamo difeso bene ma ora dobbiamo metterci il cuore per andare a vincere a Cardiff con il Galles”.