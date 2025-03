Udinese, Thauvin: “Sono tornato al mio miglior livello”

Le parole del capitano dell’Udinese dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio

Nel posticipo di Roma contro la Lazio, Thauvin ha realizzato l’ottavo gol in campionato.

A questo dato si aggiungono anche 3 assist, il tutto in 25 partite giocate, di cui 24 da titolare.

Al termine della partita contro la Lazio, finita 1-1, Thauvin ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Le dichiarazioni di Thauvin dopo la Lazio

Il campitano bianconero ha detto: “Sono tornato al mio miglior livello. Sono molto contento e felice. Lavoro duro tutti i giorni per tornare a un livello così. Ma prima di tutto, senza una grande squadra non è possibile fare una grande partita. Sono molto felice della mia squadra e sono contento per Okoye che dopo tanto tempo è tornato e ha aiutato la squadra. È un punto contro una grande squadra come la Lazio“.

Ha proseguito: “Mi sento bene. L’obiettivo era salvarsi e l’abbiamo fatto. Adesso dobbiamo giocare partita dopo partita e vediamo quello che possiamo fare insieme. È la migliore stagione dopo 12 anni e vedremo come termineremo“.