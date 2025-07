Tevez è il nuovo allenatore del Talleres

Nuova esperienza per l’ex calciatore argentino: Tevez subentra dopo le dimissioni di Diego Cocca

Dopo le esperienze con Rosario Central e Independiente, Carlos Tevez riparte dal Talleres. L’Apache è il nuovo allenatore del club argentino.

Tevez subentra dopo le dimissioni improvvise presentate da Diego Cocca.

Questa la nota ufficiale del club: “In seguito alle dimissioni presentate questa mattina da Diego Cocca e dal suo staff tecnico, prima ai giocatori e poi alle autorità, il Consiglio di Amministrazione ha preso la decisione di assumere Carlos Alberto Tévez come nuovo Direttore Tecnico della Squadra Professionistica dell’Albiazul. Carlos Tévez ha 41 anni e ha diretto il Rosario Central nel 2022 e l’Independiente nel 2023.

Apprezziamo la convinzione di Carlos Tevez nel progetto, la sua esperienza internazionale e le sue capacità di leadership. Il nuovo staff tecnico si unisce a quello istituzionale già esistente e la prima sessione di allenamento di Carlos Tévez in qualità di Direttore Tecnico dell’Albiazul si svolgerà questo mercoledì 9 luglio nel pomeriggio presso il Centro Sportivo ad Alte Prestazioni Amadeo Nuccetelli. Sappiamo che è stata una giornata difficile per tutti e siamo certi che la risposta sia stata all’altezza delle aspettative, consentendoci di riportare Talleres in una posizione di primo piano”.