Tether punta ad acquisire l’intera quota di Exor nella Juventus, come annunciato da Ardoino. Arriva la risposta

Tether punta ad acquistare l’intera quota di Exor nella Juventus. Paolo Ardoino, Amministratore Delegato della società azionista di minoranza del club bianconero, ha annunciato la volontà tramite i suoi profili social: “Oggi Tether ha inviato una proposta a Exor per comprare la loro quota di Juventus. Sin dall’inizio, il nostro obiettivo è sempre stato di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà un miliardo di euro nel club“.

La società ha diramato anche un comunicato ufficiale per annunciare l’offerta: “Questa proposta riflette la convinzione che la Juventus sia più di una semplice squadra di calcio. Per generazioni, la Juventus è stata sinonimo di disciplina, ambizione e della forza silenziosa di chi ricostruisce e va avanti. Il nostro interesse nasce da profonda ammirazione e rispetto. Tether gode di una grande solidità finanziaria e intende supportare la Juventus con un capitale stabile e un orizzonte temporale a lungo termine“.

Tramite ANSA, Exor ha escluso questa possibilità: “Non sono in corso negoziazioni riguardanti una quota della Juventus“.