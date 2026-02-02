Lecce, interesse di Rayo Vallecano ed Elche per Tete Morente
Interesse di Elche e Rayo Vallecano per Tete Morente: il Lecce valuta le offerte
Il futuro di Tete Morente potrebbe tingersi nuovamente dei colori della Liga. L’esterno offensivo del Lecce è finito nel mirino di due club spagnoli, pronti a riportarlo in patria già in questa finestra di mercato.
Da una parte c’è il Rayo Vallecano, alla ricerca di rinforzi sulle fasce per dare maggior imprevedibilità alla propria manovra offensiva in vista della seconda parte di stagione.
Dall’altra c’è la suggestione dell’Elche: per il club si tratterebbe di un ritorno, avendo Morente già vestito quella maglia per quattro stagioni (dal 2020 al 2024) prima del passaggio in giallorosso.
Il Lecce valuta le offerte ma non vuole restare scoperto. In caso di partenza dell’esterno occhi su Zito Luvumbo del Cagliari.