Terza categoria, il nuovo progetto vincente degli ex compagni di squadra Di Gennaro e Loseto: “La Bari Sportiva”

Da ex compagni di squadra al Bari alla nuova avventura da dirigenti: il progetto vincente de “La Bari Sportiva”

Nel Girone Unico in Puglia di terza categoria c’è una squadra che ha dominato il campionato. Si tratta de “La Bari Sportiva”, il nuovo progetto di alcune vecchie bandiere del Bari.

Il club è stato fondato nel giugno del 2024. All’interno della società ci sono molti volti noti nell’ambiente Bari: Antonio Di Gennaro, Giovanni Loseto, Michele Andrisani e Giorgio De Trizio.

Al loro primo anno hanno già conquistato l’accesso alla seconda categoria, vincendo il campionato anche con largo anticipo. Il progetto, nato come detto nell’estate del 2024, è stato progettato con l’obiettivo e l’idea di dare un’occasione a tanti ragazzi che hanno smesso di giocare prematuramente.

Oltre alla vittoria del campionato, la squadra è anche in corsa per la vittoria della “Coppa di Puglia”. La finale si terrà infatti domenica 4 maggio alle ore 12 contro il Football Acquaviva.

Il progetto “La Bari Sportiva”

Al primo anno di fondazione la squadra ha chiuso il Girone Unico di terza categoria da imbattuta. Ben 34 punti, frutto di 10 vittorie e 4 pareggi. Il progetto messo in piedi dagli ex calciatori, come ha dichiarato lo stesso Loseto, è nato con l’intento di dare un’altra possibilità a tutti i ragazzi non pienamente soddisfatti dal loro percorso calcistico.

Fin qui si può dire che la voglia di riscatto dei giocatori unita all’esperienza della dirigenza, ha creato una realtà vincente che punta a grandi obiettivi nel lungo termine. La finale di Coppa sarà una prima occasione per ottenere il massimo risultato già da quest’anno.