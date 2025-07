Terry commenta l’arrivo di Modric al Milan: “Darà l’esperienza che serve alla squadra”

Le parole di John Terry sull’arrivo di Luka Modric al Milan: il commento dello storico capitano del Chelsea

È il Modric-day in casa Milan. I rossoneri si preparano ad accogliere l’oramai ex centrocampista del Real Madrid, in arrivo a Milano nella giornata di oggi 14 luglio. John Terry ha commentato il trasferimento: “È un giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo. È un campione, una grande persona e uno dei migliori che abbia mai visto giocare“.

Sul suo apporto alla squadra di Massimiliano Allegri, lo storico capitano del Chelsea ha dichiarato: “Può portare esperienza, è un grande giocatore che arriva in un club favoloso. Darà l’esperienza che serve alla squadra“.

