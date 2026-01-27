Terrier: “Gol in scorpione? Esteticamente meno bello di quello Giroud, ma è stato incredibile”

L’intervista di Martin Terrier ai microfoni di gianlucadimarzio.com

Un gesto d’istinto, una giocata fuori dall’ordinario e un gol destinato a restare negli highlights della stagione.

Martin Terrier si è preso la scena con uno spettacolare colpo dello scorpione contro il Colonia, una rete che ha fatto il giro d’Europa.

L’attaccante francese racconta ai microfoni di gianlucadimarzio.com l’emozione di quel momento, tra tecnica, fortuna e lucidità sotto porta, ripercorrendo la genesi di una giocata tanto rara quanto decisiva.

Di seguito le sue parole.

L’intervista a Martin Terrier

Sul colpo dello scorpione contro il Colonia: “È stato un gesto da attaccante vero, dove c’è stato anche un pizzico di fortuna”, ci ha raccontato Terrier.

“Ma è stato esattamente il gesto che avevo in mente. È un gol che si vede raramente e che è stato reso possibile da un gesto incredibile. Bisogna approfittare di momenti come quelli” ammette.

Se lo aveva già fatto in allenamento una volta: “No, francamente non ho l’abitudine di provare colpi alla Ibrahimovic come quello. Era un colpo d’istinto. Ho visto che la palla mi arrivava dietro e l’unica possibilità che avevo era colpirla in quel modo. Sono riuscito a fare gol in un momento importante della partita, sullo 0-0 nel derby contro i vicini di casa del Colonia. È stato eccezionale”.

“Puskas Award? Sarebbe un plus”

Se spera di vincere il Puskas Award per il gol più bello della stagione: “Visto che non ho vinto il trofeo per il gol più bello della Bundesliga per l’anno solare 2025 per me non avrebbe alcun senso. Dovrei essere uno dei favoriti… ma non mi aspetto di vincerlo. Dovessi spuntarla però sarebbe un ‘plus’ vincere un trofeo. Ma non è un obiettivo.”

Più bello il colpo dello scorpione di Olivier Giroud del 1 gennaio 2017 contro il Crystal Palace ai tempi dell’Arsenal o il tuo con il Colonia? “Il suo era più bello perché prima di entrare ha toccato la traversa, e per questo motivo era più impressionante del mio. Premier o Bundes cambia poco.”

A cura di Alessandro Schiavone