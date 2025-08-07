Ter Stegen non sarà più il capitano del Barcellona

La fascia passerà ad Araújo

Sempre più teso il clima tra Barcellona e Ter Stegen. Il club catalano, infatti ha annunciato di avergli tolto “temporaneamente” la fascia da capitano al portiere tedesco, dandola momentaneamente al difensore Ronald Araújo.

“L’FC Barcelona annuncia che, a seguito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del giocatore Marc-André ter Stegen, e fino a quando la questione non sarà definitivamente risolta, il club, di comune accordo con la Direzione Sportiva e lo staff tecnico, ha deciso di ritirare temporaneamente il suo ruolo di capitano della prima squadra”.

Una scelta arrivata per uno scontro interno legato alle condizioni fisiche di Ter Stegen e alle conseguenze sul piano del fair play finanziario. Il 24 luglio scorso, il portiere aveva comunicato la necessità di sottoporsi a un nuovo intervento alla spalla, prevedendo uno stop di tre mesi. Ter Stegen, però, si è poi rifiutato di firmare il consenso relativo al referto medico da inviare a La Liga, un passaggio formale ma fondamentale per permettere al club di formalizzare i nuovi acquisti.

E qui spunta anche il problema legato al fair play finanziaro: in base alle regole se un giocatore resta fuori per oltre quattro mesi, il club può liberare il 50% del suo ingaggio dal computo salariale; superando i cinque mesi, la percentuale sale all’80%.