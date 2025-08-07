Questo sito contribuisce all'audience di

Ter Stegen non sarà più il capitano del Barcellona

Redazione 7 Agosto 2025
ter-stegen-barcellona-imago-gpo-interna
Ter Stegen, portiere Barcellona

La fascia passerà ad Araújo

Sempre più teso il clima tra Barcellona e Ter Stegen. Il club catalano, infatti ha annunciato di avergli tolto “temporaneamente” la fascia da capitano al portiere tedesco, dandola momentaneamente al difensore Ronald Araújo.

“L’FC Barcelona annuncia che, a seguito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del giocatore Marc-André ter Stegen, e fino a quando la questione non sarà definitivamente risolta, il club, di comune accordo con la Direzione Sportiva e lo staff tecnico, ha deciso di ritirare temporaneamente il suo ruolo di capitano della prima squadra”.

Ronald Araújo, giocatore Barcellona

Una scelta arrivata per uno scontro interno legato alle condizioni fisiche di Ter Stegen e alle conseguenze sul piano del fair play finanziario. Il 24 luglio scorso, il portiere aveva comunicato la necessità di sottoporsi a un nuovo intervento alla spalla, prevedendo uno stop di tre mesi. Ter Stegen, però, si è poi rifiutato di firmare il consenso relativo al referto medico da inviare a La Liga, un passaggio formale ma fondamentale per permettere al club di formalizzare i nuovi acquisti.

E qui spunta anche il problema legato al fair play finanziaro: in base alle regole se un giocatore resta fuori per oltre quattro mesi, il club può liberare il 50% del suo ingaggio dal computo salariale; superando i cinque mesi, la percentuale sale all’80%.