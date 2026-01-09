Pisa, per l’attacco si pensa a Tengstedt. Primi contatti con il Feyenoord

Il Pisa potrebbe riportare Casper Tengstedt in Italia: primi contatti con il Feyenoord per l’ex attaccante del Verona

Casper Tengstedt potrebbe tornare in Italia. Primi contatti tra il Pisa e il Feyenoord per l’attaccante danese, con un passato anche con la maglia dell’Hellas Verona.

Il classe 2000 ha segnato due gol tra Eredivisie ed Europa League con il club olandese, e ora potrebbe tornare in Italia dopo soli sei mesi dal trasferimento.

Dopo aver chiuso per Durosinmi, il Pisa cerca un altro rinforzo in attacco da regalare ad Alberto Gilardino in vista della seconda parte di stagione.