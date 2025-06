Genoa, occhi su Tengstedt e Valentin Carboni: doppia idea per l’attacco rossoblù

Il club tratta con il Benfica per l’ex Verona e valuta il talento dell’Inter dopo il Mondiale U20.

Il Genoa continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, e punta a rinforzare il reparto offensivo con due operazioni distinte ma parallele. I nomi sul taccuino della dirigenza rossoblù sono quelli di Valentin Carboni, giovane talento dell’Inter, e di Casper Tengstedt, attaccante danese di proprietà del Benfica, reduce da un’esperienza in prestito al Verona.

Per Carboni, il Genoa è in prima fila in caso di apertura al prestito da parte dell’Inter. La decisione finale verrà presa solo dopo la conclusione del Mondiale per Club. Il Grifone è pronto a farsi avanti con un’offerta in prestito.

Parallelamente, proseguono i contatti con il Benfica per Tengstedt, attaccante classe 2000 che ha vestito la maglia del Verona nell’ultima stagione. In Serie A ha messo a segno 6 gol e 2 assist, dimostrando buone qualità tecniche e duttilità nel reparto offensivo. L’operazione viene impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Due profili giovani ma già rodati in Serie A, che il Genoa considera ideali per ampliare le rotazioni e dare nuova profondità alla rosa di Vieira.