Il Bayer Leverkusen esonera Ten Hag: il comunicato ufficiale

Il Bayer Leverkusen esonera Erik ten Hag: il comunicato ufficiale del club tedesco.

Il Bayer Leverkusen ha comunicato con effetto immediato la separazione dall’allenatore Erik ten Hag. La decisione è stata presa dopo un inizio di stagione deludente, con la squadra che ha ottenuto un solo punto nelle prime due partite di Bundesliga, perdendo 2-1 in casa contro l’Hoffenheim e pareggiando 3-3 contro il Werder Brema, nonostante un vantaggio di due gol. Il club ha dichiarato che la squadra sarà temporaneamente affidata allo staff tecnico assistente.

Ten Hag, che aveva assunto la guida del club il 1° luglio 2025, aveva firmato un contratto fino al 2027, subentrando a Xabi Alonso, passato al Real Madrid.

Nonostante un promettente esordio in Coppa di Germania con una vittoria per 4-0 contro il SG Sonnenhof Großaspach, i risultati in campionato non sono stati soddisfacenti.

Il Bayer Leverkusen ha dichiarato che la squadra sarà temporaneamente affidata allo staff tecnico assistente. Il club è ora alla ricerca di un nuovo allenatore per guidare la squadra nel prosieguo della stagione.

Il comunicato ufficiale

Il Bayer Leverkusen ha deciso di esonerare Erik ten Hag: “Il Bayer 04 Leverkusen ha separato con effetto immediato l’allenatore Erik ten Hag. Per il momento la formazione sarà affidata allo staff tecnico assistente”.

Inizio complicato e povertà di risultati: queste le motivazioni che hanno portato il Bayer Leverkusen all’esonero dell’allenatore olandese.

Resta da capire chi sarà il suo sostituto.