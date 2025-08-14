Tottenham, sostegno a Tel dopo gli insulti razzisti: “Siamo disgustati”

Il Tottenham difende l’attaccante francese dopo gli insulti razzisti a seguito dell’errore decisivo in Supercoppa Europea

Il Tottenham difende Mathys Tel. L’errore dal dischetto dell’attaccante francese ha generato un’ondata di insulti razzisti nei confronti del classe 2005, inevitabilmente protetto dagli Spurs: “Siamo disgustati per gli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social in seguito alla sconfitta in Supercoppa Europea“.

La società inglese ha mandato un bel segnale contro i mittenti di tali messaggi: “Mathys ha dimostrato coraggio di farsi avanti e tirare un calcio di rigore. Coloro che lo insultano sono solo dei codardi, nascondendosi dietro nomi utente e profili anonimi per esprimere le loro opinioni abominevoli“.

Il comunicato degli Spurs si chiude con la decisione di intraprendere azioni legali a riguardo: “Lavoreremo con le autorità e le piattaforme di social media per intraprendere le azioni più forti possibile contro qualsiasi individuo che riusciremo a identificiare. Siamo con te, Mathys“.