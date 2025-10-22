Questo sito contribuisce all'audience di

Tebas su Villarreal-Barcellona: “Il calcio spagnolo ha perso l’opportunità di progredire”

Redazione 22 Ottobre 2025
Javier Tebas, presidente de LaLiga (Imago) interna
Javier Tebas, presidente de LaLiga (Imago)

Javier Tebas, presidente della Liga, ha spiegato i motivi per cui Villarreal-Barcellona non si giocherà più negli Stati Uniti

Un dietrofront clamoroso da parte della Liga, che nella giornata di ieri – martedì 21 ottobre – ha comunicato che la partita tra Villarreal e Barcellona non verrà giocata a Miami, in contrario a quanto annunciato un paio di settimane fa.

Così come fatto dalla Serie A con Milan-Como, che si giocherà a Perth, anche la Liga aveva deciso di “trasferire” una partita del proprio campionato oltreoceano, e la scelta è ricaduta sullo scontro tra Villarreal e Barça. La lega spagnola aveva ufficialmente annunciato che la gara, in programma il 20 dicembre, si sarebbe giocata a Miami, ma adesso è tornata sui propri passi.

Il motivo? Le tante, tantissime polemiche arrivate sia dai tifosi che dai calciatori. Questi ultimi – nello specifico, -nell’ultimo turno di campionato hanno attuato una protesta simbolica, stando fermi per i primi 15 secondi di tutte le partite. A seguito della decisione di annullare la trasferta americana, il presidente della Liga Javier Tebas ha pubblicato sul proprio profilo X un lungo messaggio polemico.

Tebas ha scritto: “Un’occasione persa per il calcio spagnolo. Oggi il calcio spagnolo ha perso l’opportunità di progredire, di proiettarsi nel mondo e di rafforzare il proprio futuro. La difesa della “tradizione” viene invocata da una prospettiva ristretta e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni governative che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, vero motore dell’industria calcistica europea, a causa dell’ingenuità e della passività dei leader europei che non riescono a distinguere il banale dall’essenziale.

pallone-liga-imago-INTERNA-gpo
Pallone La Liga

Le parole di Tebas su Villarreal-Barcellona

Il presidente della Liga ha poi proseguito: “L'”integrità della competizione” è messa in discussione da coloro che da anni mettono in dubbio la stessa integrità, facendo pressione su arbitri e funzionari governativi, costruendo narrazioni distorte o utilizzando la pressione politica e mediatico come strumento sportivo. E altri, forse inconsapevolmente e in buona fede, sono stati coinvolti in dibattiti su informazioni già discusse nel 2018, dove quelle presunte “informazioni” – che avevano allora e hanno ancora adesso – erano semplicemente una scusa per mandare a monte il progetto.

Voglio ringraziare il Villarreal e il Barcellona per il loro impegno e la loro generosità nel partecipare a un progetto che mirava esclusivamente a far crescere la nostra competizione. Non pensavano a sé stessi, pensavano a tutti. La Liga continuerà a lavorare con rigore e convinzione per mantenere competitivo il calcio spagnolo, opponendosi a chi cerca di distruggerlo, ma sempre rispettandone le radici e garantendone la sostenibilità. Il calcio spagnolo merita di guardare al futuro con ambizione, non con paura. Continueremo a provarci. Questa volta ci siamo andati molto vicini”.