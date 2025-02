Verona, il Galatasaray chiede informazioni per Tchatchoua: la richiesta è di 10 milioni di euro

Il Galatasaray ha chiesto informazioni per Jackson Tchatchoua, la richiesta del Verona è di 10 milioni di euro.

Il Galatasaray punta a rafforzare la propria difesa e ha messo nel mirino Jackson Tchatchoua, laterale difensivo dell’Hellas Verona.

Nella giornata di ieri, il club turco ha effettuato una richiesta di informazioni per il classe 2001, valutando la possibilità di presentare un’offerta concreta nelle prossime ore.

Il Verona, consapevole del valore e della crescita del giocatore, ha fissato il prezzo del cartellino a 10 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia l’apprezzamento del club gialloblù per le qualità del difensore, arrivato in estate dallo Charleroi e protagonista di una stagione in crescendo in Serie A.

Il Galatasaray, che cerca rinforzi per competere su più fronti tra campionato e coppe, dovrà ora decidere se formalizzare un’offerta ufficiale o virare su altri obiettivi. La dirigenza giallorossa valuta attentamente i margini di trattativa, mentre il Verona resta alla finestra, pronto a considerare eventuali proposte che possano soddisfare le proprie richieste economiche.