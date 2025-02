Lazio, PSV vicino a Loum Tchaouna: i dettagli e le cifre

Loum Tchaouna è vicino a lasciare lap Lazio nelle ultime ore del mercato: importante offerta fatta recapitare dal PSV Eindhoven

Il PSV Eindhoven ha accelerato per arrivare all’attaccante classe 2003.

Il club olandese, che sfiderà la Juventus nei playoff di UEFA Champions League, ha presentato un’offerta in prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni di euro.

Le parti sono vicine, ma ora si attende la risposta finale della Lazio che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

In questa stagione, il classe 2003 ha giocato quindici minuti in stagione, trovando un gol contro il Como. Una rete e un assist per lui anche in UEFA Europa League.