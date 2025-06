Lazio, accordo con il Burnley per la cessione di Tchaouna

Accordo tra Lazio e Burnley per Loum Tchaouna: trovato nella notte l’accordo con gli inglesi.

La trattativa era stata avviata nei giorni scorsi, come anticipato, e nella notte è arrivata la fumata bianca: Lazio e Burnley hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Loum Tchaouna.

L’attaccante francese classe 2003 lascerà il club biancoceleste per approdare in Premier League: operazione da 14 milioni di euro complessivi, più una percentuale sulla futura rivendita a favore della Lazio.

L’intesa tra i club è definita, ma restano da sistemare gli ultimi dettagli contrattuali con il giocatore, che al momento è impegnato con la Francia all’Europeo Under 21. I contatti con il suo entourage sono in corso e tutto lascia pensare che la chiusura definitiva possa arrivare nei giorni immediatamente successivi al termine del torneo continentale.

Dopo una stagione tra alti e bassi sotto la guida di Marco Baroni, Tchaouna si prepara a una nuova avventura in Inghilterra: il Burnley lo ha scelto come rinforzo strategico per la prossima annata in Premier League, con l’obiettivo di rimanerci.

Tchaouna ha collezionato 24 presenze e un solo gol in questa stagione, dopo essere arrivato dalla Salernitana.