Le parole di Taylor sulla finale di Europa League del 2023

A più di due anni di distanza, l’arbitro inglese Anthony Taylor è tornato a parlare della piacevole situazione vissuta dopo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, vinta dagli spagnoli ai calci di rigore.

Al direttore di gara, uno dei più importanti della Premier League, erano stati contestati dai giallorossi alcuni episodi. In particolare, era stato chiesto un rigore prima per un fallo di mano e poi per un contatto su Abraham, oltre a un cartellino rosso per Lamela.

In un’intervista a BBC Sport, l’arbitro ha raccontato quei giorni: “Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato“.

Il peggio è successo il giorno dopo la partita in aeroporto, quando insieme alla sua famiglia era stato aggredito verbalmente e con il lancio di alcuni oggetti dai tifosi italiani. Responsabilità che l’arbitro attribuisce anche a Mourinho, allora allenatore della Roma: “Se ha influenzato i tifosi? Onestamente penso di sì“.

Taylor: “Siviglia-Roma momento più difficile della mia carriera”

L’arbitro inglese, dopo quella partita, fu attaccato duramente dallo Special One, addirittura nel parcheggio dello stadio (episodio costato 4 giornate di squalifica). Comportamento che per Taylor avrebbe provocato la reazione esagerata dei tifosi: “È stato il momento più difficile della mia carriera. Non solo perché ero con la mia famiglia, ma per l’impatto che certi comportamenti hanno sulle persone. Anche in una partita come quella, dove in realtà non ci sono stati errori gravi“.

Taylor ha raccontato anche che da quel momento la sua famiglia non ha più assistito a una sua partita dal vivo e ha aggiunto: “Dobbiamo smettere di aspettarci la perfezione dagli arbitri“.