Lazio, Taylor non si è allenato: manca ancora l’ok del TMS
Kenneth Taylor, centrocampista in arrivo dall’Ajax, non si è allenato oggi 9 gennaio: manca ancora l’ok del TMS
Dopo l’addio di Guendouzi è arrivato a Roma dall’Ajax Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002.
Nonostante il superamento delle visite mediche, il giocatore non si è comunque allenato con i compagni nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio.
I biancocelesti stanno infatti inserendo gli ultimi dati nel TMS, in attesa che le federazioni diano il via libera per il tesseramento del centrocampista. C’è ancora tempo fino a sabato 10 gennaio, dal momento che domenica la Lazio scenderà in campo contro il Verona. Il TMS è un sistema che si utilizza per i trasferimenti internazionali, dove le due squadre devono inserire i documenti che necessitano poi di convalida.
Il club è comunque fiducioso di avere a disposizione il giocatore per la partita contro i gialloblù.