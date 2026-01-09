Lazio, ufficiale l’arrivo di Taylor: il comunicato ufficiale
La Lazio annuncia l’acquisto di Kenneth Taylor: il centrocampista arriva a titolo definitivo dall’Ajax. Il comunicato ufficiale
Ecco il rinforzo a centrocampo per la Lazio. È ufficiale l’arrivo di Kenneth Taylor, che si trasferisce in biancoceleste dopo aver collezionato 184 presenze con l’Ajax in carriera, segnando 36 gol e servendo 27 assist.
Di seguito il comunicato ufficiale della società: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall’AFC Ajax“.
Come raccontato nelle scorse ore, manca ancora l’ok del TMS al trasferimento, motivo per cui oggi l’olandese non si è allenato.