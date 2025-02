Kenneth Taylor eroe dell’Ajax: la pazza partita contro l’Union Saint-Gilloise

L’Ajax ringrazia Kenneth Taylor: il prodotto del vivaio è decisivo nella qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Europa League

La sfida di ritorno alla Johan Cruijff Arena doveva essere quasi una formalità per l’Ajax, invece la notte è stata pazza per la squadra di Francesco Farioli.

Lo 0-2 in casa dell’Union Saint-Gilloise sembrava indirizzare la qualificazione, invece la squadra belga è arrivata ad Amsterdam facendo la voce grossa.

Alla mezz’ora vantaggio annullato: 0-2 dell’Union Saint-Gilloise e uomo in più, a causa dell’espulsione dell’ex Inter Davy Klassen.

Alla fine l’Ajax ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Europa League grazie a Kenneth Taylor: una prestazione pazza nella pazza notte della Johan Cruijff Arena per il ventiduenne.

Ajax agli ottavi grazie a Taylor

Sotto di due gol e di un uomo, l’Ajax di Francesco Farioli ha rischiato grosso, ma è riuscita a portare l’incontro ai tempi supplementari. Gli olandesi alla fine riescono a segnare il gol dell’1-2 che garantisce la qualificazione agli ottavi di finale.

L’eroe della notte di Amsterdam è Kenneth. Taylor. Il prodotto del vivaio dei Lancieri, numero otto sulle spalle, gioca una partita pazza. Partito dalla panchina, entra in campo al quarantunesimo al posto di Rasmussen. Poi, da trascinatore, batte e realizza il rigore assegnato nel primo tempo supplementare. Tutto qui? Cero che no. Nell’ultimo minuto, il classe 2002 salva sulla linea di porta e poi, come se non bastasse, spazza via una palla scalzo, con lo scarpino destro in mano. Una pazza notte per Taylor, che porta l’Ajax agli ottavi. Farioli ringrazia.

