Lazio, l’errore nel gol della Roma e la lite con Zaccagni: il derby di Tavares

L’errore che ha portato al gol di Lorenzo Pellegrini e la lite con Mattia Zaccagni: gli ultimi minuti del derby di Tavares

Domenica sfortunata per Nuno Tavares. Da un errore del calciatore della Lazio, infatti, si è sviluppata l’azione che ha portato al vantaggio della Roma.

Il classe 2000 si è fatto rubare il pallone al limite dell’area di rigore da Rensch con l’esterno della Roma che fornito poi l’assist per l’1-0 di Pellegrini.

Dopo il vantaggio giallorosso c’è stato un acceso diverbio proprio tra Nuno Tavares e il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni.

La gara del portoghese è poi terminata tra il primo e il secondo tempo con Sarri che ha deciso di sostituirlo mettendo in campo Luca Pellegrini.