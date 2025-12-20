Lazio, la metamorfosi di Tavares: numeri a confronto rispetto alla stagione 2024-25

Dall’impatto devastante dello scorso anno alla nuova realtà tattica di Sarri.

La stagione 2025-26 rappresenta per Nuno Tavares l’esame più complesso, quello della conferma definitiva dopo un debutto in Serie A che aveva lasciato l’intero panorama calcistico a bocca aperta.

Se nello scorso campionato il portoghese era apparso come una forza della natura impossibile da arginare, oggi il “treno” biancoceleste deve fare i conti con le contromisure sistematiche degli avversari che hanno imparato a raddoppiarlo costantemente.

Ora, Sarri gli sta preferendo Luca Pellegrini, in attesa di ritrovare quel Tavares che ha impattato la Serie A in modo devastante e resta al centro del progetto.

Nonostante sia stato accostato all’Al-Ittihad di Sergio Conceiçao, il club saudita non è in realtà interessato al giocatore, con la Lazio che vuole ritrovare la forma migliore del suo numero 17.

Un anno dopo: la metamorfosi statistica e il nuovo equilibrio in campo

Il confronto tra le due stagioni evidenzia una metamorfosi numerica che racconta molto dell’attenzione riservata a Tavares dalle difese italiane, dato che gli 0 assist serviti finora in questa fase di campionato stonano con il record storico di dodicimesi fa. Da 8 assist in 8 partite a nessun passaggio decisivo.

Nonostante questo calo nella produzione di passaggi decisivi, l’esterno resta il leader della squadra per dribbling riusciti, circa 2.3 ogni novanta minuti, a dimostrazione di una capacità di saltare l’uomo che rimane l’arma principale della manovra offensiva laziale.

Ancora al centro del progetto

In questa nuova fase della sua avventura si nota però un incremento del sacrificio difensivo e della gestione dei duelli, con una media di palle recuperate che ha superato quota cinque a partita.

La Lazio resta concentrata sul recupero della piena forma fisica di Tavares, considerato un asset fondamentale per affrontare la seconda parte di una stagione che lo vede ancora protagonista assoluto sulla corsia mancina con la speranza di vederlo tornare a stabilire il record di assist come nella scorsa stagione.