Ha fatto discutere la decisione presa dall’arbitro Samuel Barrott nel corso della gara tra Liverpool ed Everton

La gara tra il Liverpool e l’Everton, tra le più sentite in Premier League, ha fatto clamore. Non tanto per un gol, quanto per un episodio arbitrale.

Il direttore di gara, l’arbitro Samuel Barrott, ha infatti deciso di ammonire Tarkowski al 6′ per un fallo ai danni di MacAllister.

La curiosità? Il tipo di infrazione. L’intervento scorretto da parte del difensore centrale, infatti, è molto pericoloso. E ha costretto i sanitari del Liverpool a entrare in campo per medicare l’argentino.

L’arbitro, però, ha preso una decisione ben precisa: cartellino giallo per il centrale. Senza passare dalla revisione al VAR. Una scelta che ha fatto discutere i tanti presenti sugli spalti.