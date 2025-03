Taremi: “Devo curare il mio infortunio per poter aiutare l’Inter”

L’attaccante spiega le condizioni del suo infortunio

Tra le tante partite di questa pausa nazionali di marzo si è giocata anche Iran-Emirati Arabi, terminata con il risultato di 2-0.

Uno dei due gol della nazionale di Amir Ghalenoei è stato segnato da Azmoun in un contesto incredibile (LEGGI QUA L’ACCADUTO).

Alla partita, valida per la qualificazione al Mondiale, non ha preso parte Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter.

L’ex Porto ha quindi spiegato il motivo della sua assenza: “Purtroppo lotto da mesi con un infortunio e non ho potuto disputare questa gara per scelta dello staff tecnico“.

Le parole di Taremi sul suo infortunio

Ha proseguito: “​​In questo momento devo curare il mio infortunio per poter aiutare l’Inter. Fortunatamente lo staff tecnico nerazzurro mi sostiene e sono molto contento di ciò. La mia unica preoccupazione è restare nel calcio europeo. Non penso a un ritorno in Asia“.

Sulla qualificazione: “La nostra qualificazione al Mondiale è ormai quasi certa, ma penso che dobbiamo migliorare la situazione in termini di struttura della squadra. Quello che ho visto oggi dalla panchina è diverso: alcuni giocatori non hanno esperienza nei tornei mondiali. Siamo molto felici della presenza del Presidente del nostro Paese allo stadio e spero che questa vittoria abbia portato gioia nei cuori della gente“.